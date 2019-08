Paola Di Benedetto risponde alle accuse di anoressia

Paola Di Benedetto, la Madre Natura più desiderata dal pubblico maschile di Ciao Darwin, ha condiviso su Instagram uno scatto in cui saluta i suoi follower mentre è seduta comodamente su un bianco e soffice lettone matrimoniale.

Uno scatto innocuo ma che ha fin da subito attirato l’attenzione del web e, in particolare, le critiche degli haters che l’hanno accusata di essere anoressica. “Sei stupenda Paola ma in questo ultimo periodo sei dimagrita eccessivamente e non è una questione di angolazioni o Photoshop, si vede anche a occhio nudo. Spero solo si tratti di stress passeggero” , “Hai un vitino invisibile, mi dispiace molto Paola” , “Più magra di così scompari, fatti aiutare cara Paola” e “Tu hai la bellezza dentro, non hai bisogno di essere così magra” .

Paola, però, non ha apprezzato questi commenti e ha voluto affrontare la questione in prima persona. “Per tutti coloro che hanno commentato di un’eccessiva magrezza o continuano a parlare di Photoshop usato male: ho semplicemente il piumone fra le gambe. Mi dispiace dovermi ‘giustificare’ anche di commenti così, ma sinceramente prima di parlare a vanvera almeno guardate con occhi oggettivi la foto. Grazie” , questo il messaggio apparso tra le sue storie di Instagram.

Nella storia successiva, inoltre, Paola ha poi messo in risalto il dettaglio che avrebbe confuso i suoi follower. È stata tutta colpa del piumone e lei lo ha voluto sottolineare cerchiandolo per bene e aggiungendo un piccolo smile decorativo.

Insomma, Paola ha soltanto voluto specificare che tutti quei commenti erano decisamente fuori luogo. Tuttavia, superato questo spiacevole inconveniente, inutile dire che l’attenzione è tornata subito su come stanno veramente le cose tra lei e l’ex Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji e Fede.

