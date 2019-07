Paola Caruso si scaglia contro il suo ex fidanzato

Prima estate da mamma per Paola Caruso che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna con il piccolo Michele Nicola, nato il 2 marzo scorso dalla relazione turbolenta con l'ex fidanzato Francesco Caserta.

I rapporti con il padre di suo figlio sono ormai interrotti da mesi, già da quando la ex Bonas di "Avanti un altro" aveva scoperto di essere incinta. "Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa", aveva raccontato la donna che si era detta pronta al test Dna per certificare la paternità del bambino qualora dovesse essere necessario.

Paola Caruso contro l'ex fidanzato

In questi giorni Paola Caruso è tornata ad affrontare il delicato argomento rispondendo ai follower che su Instagram le hanno posto delle domande a riguardo. "Il padre di questo meraviglioso cucciolo? Spero di cuore che sia presente", è stato uno dei commenti alla foto che ritrae Paola Caruso insieme al figlio. "Non è presente, assolutamente no, anzi, si diverte a fare il pagliaccio in giro, accompagnato anche in maniera poco rispettosa nei confronti miei e del bambino”, la risposta della donna che, replicando ancora, ha aggiunto: “E' proprio per colpa della nonna paterna che mio figlio non ha un padre, che schifo". Certe cose non si possono recuperare, un dolore così profondo non si sanerà mai", è stata l’ulteriore osservazione di Paola Caruso, a cui arrivano numerosi i messaggi d’affetto da parte di chi spera che la sua situazione sentimentale si risolva quanto prima, soprattutto per il bene del bellissimo Michele.