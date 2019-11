Paola Caruso sotto accusa sul web: "Basta piangere in tv, tu vivi nel lusso"

Paola Caruso è tornata a far parlare di sé. Dopo la nascita del piccolo Michelino, l’ex valletta di Paolo Bonolis ha ritrovato l’amore accanto a Moreno Merlo ma sta ancora lottando per far riconoscere suo figlio dal padre biologico, l’ex compagno Francesco Caserta. Nell’ultima puntata Pomeriggio Cinque, la prorompente bionda ha dovuto incassare un nuovo brutto colpo dall’ex, che non vuole saperne del piccolo Michele. Paola Caruso si è così lasciata andare a un momento di sconforto.

Le sue lacrime nello studio di Barbara d’Urso non sono però piaciute a molti follower che, su Instagram, l’hanno criticata duramente: " Minchia ogni giorno a piangere? Hai trovato l'America ", " Non piangere in TV ci sono donne tipo me che non solo crescono i figli da sole ma oltre tutto non hanno un lavoro fisso e vivono nella povertà, abbi rispetto per chi soffre realmente tu e tuo figlio vivete nel lusso... ", " lo sai Paola a volte esageri tanto, troppo, degeneri io credo ...e beata te e tuo figlio ...che tu non sappia com'è crescere un figlio senza soldi e senza papà da che pulpito può venire l'esempio? Da una che fa vedere che fa il bagno in una jacuzzi a piazza San Marco ma dai impara il rispetto ". Non si tratta della prima volta che Paola viene criticata sui social. L'ultimo attacco in ordine di tempo risale a pochi giorni fa quando alcuni haters l'avevano criticata per la foto nuda nella vasca da bagno con il figlio.