Paola Perego: "Anni fa sono stata attaccata al muro da un politico"

Paola Perego si confessa. La conduttrice adesso rivela un retroscena sulla sua vita privata e che riguarda il suo passato. Di fatto dopo le accuse mosse da parte di Asia Argento, Alba Parietti e Anna Falchi su presunte molestie ricevute, adesso è il turno della Perego. "Anni fa sono stata attaccata al muro da un politico. È la prima volta che lo racconto e non dirò mai il nome perché non mi interessa. Eravamo nel suo ufficio e mi salvai con una bella ginocchiata dove non batte il sole come diceva mia mamma", ha affermato a "Controluce" su Corriere.tv. Ma a quanto pare non c'è solo questo episodio nel passato della conduttrice. La stessa Perego ha anche parlato degli inizi della sua carriera e soprattutto dei suoi primi provini per provare ad intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. "Al primo showroom a 16 anni mi accompagnò mamma. E appena mi lasciò sola con questo tipo, lui si avvicinò sul divano e mi disse: 'Andiamo a letto?'. Scappai di corsa", ha affermato la conduttrice. Insomma i primi passi in questa professione non sono stati certamente facili. E adesso, dopo tanti anni, la Perego ha trovato il coreggio di raccontare quanto è accaduto lontano dalle telecamere della televisione.