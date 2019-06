Anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dormono in camere separate

Non si spengono le voci che vorrebbero in una profonda crisi matrimoniale Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Brugarelli.

Una velata conferma arriva arriva dal giornale di gossip Novella 2000. Nell'articolo pubblicato dal settimanale si può infatti leggere che la passione conta "tantissimo" anche nel matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. E' lei stessa ad affermare che si tratta di una condizione indispensabile."E’ una conditio sine qua non. Ma è importante anche ritagliarsi degli spazi di libertà", dice.

A quanto pare questa regola vale pure di notte: "È fondamentale avere del tempo solo per se stessi. Aprire nel proprio quotidiano dei varchi di autonomia e di libertà in cui il proprio partner non interviene. Io credo che sia un atto di civiltà dormire in camere separate".

Insomma a quanto pare Sonia Bruganelli e il marito, il famoso conduttore Paolo Bonolis, dormirebbero in letti separati. Sarà effettivamente cosi oppure è soltanto una mossa per attirare le attenzioni di un marito un pò "distratto"?