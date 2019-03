Paolo Bonolis denunciato dagli animalisti

Sembra proprio che Ciao Darwin 8 e Paolo Bonolis finiranno in Tribunale. Questo a causa del presunto comportamento sbagliato avuto con gli animali presenti nella seconda puntata del programma. Stando a quanto scritto nel comunicato degli animalisti, questa non sarebbe neanche la loro prima denuncia per episodi di questo tipo. " In passato abbiamo già denunciato questo signore due volte. Tutte denunce finite nella spazzatura, nonostante gli evidenti e gravi reati commessi nei confronti degli Animali. Del resto si sa, in Italia chi maltratta gli Animali la passa sempre liscia. Se dopo il suo nome è blasonato, non solo la fa franca, ma continua a sfruttare e spaventare gli Animali " , si legge nel comunicato.

Paolo Bonolis come replicherà?

A queste accuse il conduttore del programma non ha replicato. In tanti su Instagram si sono schierati contro di lui per quanto affermato dagli animalisti. Secondo uno dei rumors in circolazione sul web nelle scorse ore, il conduttore, marito di Sonia Bruganelli, avrebbe annunciato di volersi presto ritirare dal mondo della tv.“ Mi diverte veder giocare i ragazzi e vederli crescere. Non penserà mica che passerò il resto della mia vita in tv? ”, avrebbe dichiarato a Azzurri 2010. Sarà vero?