Paolo Ruffini in crisi con Diana Del Bufalo: "Momento down, passerà"

La relazione sentimentale tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sta attraversando un altro periodo difficile e, a parlarne, è stato proprio il conduttore.

I due, che hanno già attraversato dei momenti di crisi durante i quali avevano scelto di separarsi, sembravano essere tornati sereni uno accanto all’altra, ma un’ultima intervista rilasciata da Ruffini ha rivelato tutt’altro. “ Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme – ha spiegato lui al settimanale Novella 2000 -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà ”.

Con queste dichiarazioni, dunque, Paolo Ruffini ha lasciato intendere che la relazione con la Del Bufalo stia attraversando un altro momento buio, ma non tutto sembra essere perduto. Intanto, il conduttore si sta godendo uno dei periodi di maggiore successo dal punto di vista lavorativo. Lo spettacolo “Up and Down” riscuote sempre più successo e dal 2020 il conduttore tornerà al timone de La pupa e il secchione. “Il programma sarà in TV i primi dell’anno ed è ancora tutto top secret – ha detto - . Posso solo dirti che ci saranno molti ospiti diversi per ogni puntata. La formula è cambiata, e c’è una grossa novità: ci sono anche pupi maschi quest’anno ”.

Intanto, Paolo Ruffini si prepara per festeggiare il 41esimo compleanno a teatro, insieme ai ragazzi di “Up and Down” che, proprio qualche giorno fa, sono stati protagonisti, insieme a Le Iene, di un divertente scherzo organizzato ai danni del conduttore. “ Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, e poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina! – ha rivelato lui - . Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici ‘ultimi che non vogliono arrivare primi’, gli basta stare insieme e io me la godo. Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile ”.

Chissà se a questa festa sarà presente anche la compagna Diana Del Bufalo che, solo qualche giorno fa, aveva condiviso sui social i pensieri relativi un momento difficile della sua vita dovuto, forse, anche alla crisi sentimentale che sta vivendo negli ultimi periodi.