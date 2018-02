Parietti-Miccio, lite in diretta: "Alle 4 di pomeriggio ti vesti come a Capodanno"

Nella settimana del Festrival di Sanremo ogni piccola opinione scatena la bufera, come nel caso di Enzo Miccio e Alba Parietti.

Ospiti de La Vita in Diretta, i due conduttori hanno detto la loro in fatto di stile e look della kermesse canora. L'esperto di look Enzo Miccio stava commentando alcuni abiti della prima e seconda serata dei cantanti in gara, "non proprio nel mio stile", e subito la Parietti è intervenuta: "Mah, io se si vestissero come te li troverei ridicoli".

Ma l'appunto - non troppo carino di Alba Parietti - ha immediatamente scatenato Miccio: "Ascolta bella, stai un po’ calma perché tu di vestiti non ne sai assolutamente nulla, visto che alle quattro del pomeriggio ti vesti come se fossimo a Capodanno". E ovviamente non poteva che arrivare la reazione della Parietti: "Bella lo dici a tua sorella. Ah, lesa maestà del grande stilista".

E per placare gli animi è dovuta intervenire la conduttrice che, a fatica, è riuscita a riportare l'ordine in studio.