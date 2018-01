Paris Hilton: anello di fidanzamento da 2 milioni di dollari

Una vacanza romantica sulla neve per Paris Hilton. Romantica per via di un avvenimento ben preciso, testimoniato sul suo profilo Instagram con un video e una serie di fotografie: l'ereditiera ha ricevuto l'anello di fidanzamento.

E che gioiello: il valore del monile si attesta sui 2 milioni di dollari. A commissionarlo all'artista Michael Greene è stato naturalmente il fidanzato di Hilton, Chris Zylka. Il quale ha contattato il designer e l'ha raggiunto a New York, pur non avendolo mai incontrato prima. Una volta nella Grande Mela, Zylka ha spiegato all'esperto come realizzare il suo anello perfetto. Il gioiello è stato ricevuto da Zylka una settimana prima di Natale: quando l'uomo ha aperto la scatola, ha subito compreso come fosse perfetto per l'amata.

Una volta ad Aspen per le vacanze, Zylka si è inginocchiato ai piedi della compagna, offrendole il prezioso anello - che forse sarà anche la fede nuziale dell'ereditiera, come scrive E!. È abbastanza prematuro affermarlo, però, tanto che il futuro sposo ha ammesso di voler incontrare nuovamente l'artista che l'ha creato.