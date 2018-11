Paris Hilton è di nuovo single. Nessun matrimonio con l’attore Chris Zylka

La notizia è trapelata qualche ora fa. Secondo gli aggiornatissimi TMZ e Just Jared, è finita la love story tra Paris Hilton e l’attore Chris Zylka. Dopo quasi due anni di fidanzamento e a un passo dal matrimonio, l’ereditiera da reality, conferma la rottura del fidanzamento. Una fonte vicino alla Hilton afferma: “ Paris ha lascito Chris Zylka già due settimane fa. Ha realizza che la loro storia d’amore è progredita troppo in fretta ” conclude.

Eppure tra i due andava tutto a gonfie vele. Paris Hilton, splendida 37enne, ha sempre affermato di aver trovato in Chris la sua anima gemella. Innamorati da quasi due anni, i due si sarebbero dovuti sposare entro la fine del 2018, dopo una proposta di fidanzamento tra le nevi di Aspen con un anello di quasi 2 milioni di dollari. Poi la notizia che i festeggiamenti sono stati rimandati al 2019, e in molti hanno già pensato che ci fosse una crisi tra Paris e Chris. Rumor che sono stati spazzati via dalla stessa Hilton. “ Sono in giro per il mondo 300 giorni all’anno tra serate in discoteca e la promozione delle mie 19 linee di profumo, non ho tempo di organizzare in così poco tempo un matrimonio. ” Tutta colpa della pressione mediatica o la paura di mettere su famiglia? La Hilton resta l’unica della famiglia che, alla sua età, ancora non ha deciso cosa fare della sua vita privata.

Dopo l’annuncio ufficiale non c’è stata nessuna replica da parte di entrambi, i ben informati però credono che Chris Zylka, libero dal “giogo” della Hilton, sarebbe già in cerca di un nuovo impiego lavorativo.