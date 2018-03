Paris Jackson: "Smettete di schiarirmi la pelle con Photoshop"

19 anni, figlia di Michael Jackson e una delle più fotografate al party degli Oscar 2018 organizzato da Vanity Fair: Paris Jackson ne ha abbastanza di chi, tramite Photoshop, tenta di alterare il colore della sua pelle per farla sembrare più bianca.

Infatti, poco dopo la notte degli Oscar, Paris Jackson ha condiviso un tweet in cui chiede chiaramente a fan e fotografi di non utilizzare software per ritoccare le sue foto. " Apprezzo tutto quello che fate per me e adoro tutti gli editing che fate alle mie foto, ma per favore smettetela di rendere la mia pelle più luminosa per farmi sembrare più bianca. Smettetela di scurire la mia pelle per farmi apparire più mista. Io sono quello che sono ” - ha scritto Paris - “ Sono consapevole di come appaio e in fin dei conti ne sono felice ".

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it.. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 7 marzo 2018

Non manca un appunto curioso: a proposito della pratica di scurirle la pelle tramite fotoritocco, quando qualcuno le ha chiesto il perché abbia parlato di un aspetto "più misto", la figlia di Michael Jackson ha risposto spiegando di essere spesso accusata per il suo colorito non sufficientemente scuro, tanto che non risulterebbe abbastanza "mista" per essere considerata birazziale.