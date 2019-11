La passione segreta di Kate Middleton

Anche i reali inglesi sono esseri umani. Non sono diversi da noi solo perché vivono nel lusso più sfrenato. A confermarlo è stato il principe William il quale, di recente, ha confessato una delle tante passione segrete di sua moglie Kate Middleton. Anche una duchessa guarda la tv, anche una duchessa può essere fan di un reality show. Le dichiarazioni del principe non passano inosservate e subito “scoppia” il caso.

Durante un evento di beneficenza, William ha rivelato che sua moglie Kate e sua suocera Carole, sono grandi fan del programma Strictly Come Dancing. Lo show che va in onda sulla BBC One, è una competizione di ballo in cui una celebrità del mondo del cinema o della tv viene affiancata da un ballerino o una ballerina professionista. Ogni coppia si sfida a suon di coreografie, che vengono poi sottoposte al giudizio dei giudici. Si tratta della versione britannica di Ballando con le stelle (a sua volta adattamento di un format americano). Questo dettaglio è trapelato quando il duca ha parlato, in via del tutto informale, con la ballerina e giudice del talent Shirley Balls, durante il gala per il cinquantenario della fondazione Centrepoint, che si è svolto a Canden Town, a nord di Londra.

Una piccante rivelazione che ha lasciato di stucco la ballerina, come ha poi rivelato al The Mirror in una breve intervista. William non è proprio riuscito a tenere a freno la lingua confermando che lui ha visto il programma solo un pio di volte, e che la moglie Kate invece non si perde neanche una puntata. È una vera fan sfegata e condivide la passione con sua madre Carole. Questa passione ha finito per contagiare persino Sophie del Wessex e la figlia seducente Lady Luoise Windsor, le quali più volte sono state fotografate fra il pubblico durante la diretta tv.

Al di là dei pettegolezzi, l’evento a cui hanno partecipato i duchi era di vitale importante per la comunità e ha visto anche la partecipazione di Eugenia e del suo futuro sposo. Durante la serata si sono raccolti fondi per supportare l’ente di beneficenza che si occupa di aiutare e mettere in sicurezza i giovani senza tetto della città. Sia Kate che William hanno abbracciato la causa con grande integrità. Centrepoint è stato fondato nel 1969 e agiva in sordina nei seminterrati delle chiese della city.