Patente sospesa per 6 mesi a Boris Becker

Sul campo da tennis un tempo e adesso lungo le strade cittadine l’ex campione di tennis Boris Becker dimostra la stessa indisciplinatezza. Solo che allora gli serviva per stravincere a Wimbledon, mentre adesso gli mette a rischio la patente. Becker, è stato fermato e multato tre volte in questi ultimi anni, sempre per eccesso di velocità e per uso improprio del cellulare mentre si trovava alla guida di un autoveicolo. Ma questo non gli ha impedito di compiere una nuova bravata. La quarta e definitiva, dopo la penultima che gli era costata una multa di 270 sterline per violazione del codice stradale e di altre 130 sterline per tasse, oltre a un mese di interdizione dalla guida di un automezzo.

Il 51enne campione tedesco, in pieno centro a Londra, è stato notato lo scorso 18 giugno da un agente di pattuglia mentre con la mano destra inviava messaggi con il suo iPhone e con la mano sinistra guidava in modo così disinvolto da accelerare per attraversare un incrocio nonostante il semaforo fosse rosso per lui al momento. Privo anche dell’obbligatoria cintura di sicurezza, Becker, vista la sua recidività, si è visto adesso ritirare da un giudice la patente per 6 mesi per aver accumulato quattro infrazioni stradali gravi in soli tre anni.

Becker, che ora fa l’allenatore di tennis e il commentatore sportivo in tv, ha dichiarato bancarotta nel 2017 e e fu costretto a vendere all'asta tutti i suoi cimeli, comprese le prestigiose coppe e medaglie vinte durante la sua straordinaria carriera.



