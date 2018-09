Paul McCartney, concerto a sorpresa per il lancio del nuovo album

A 76 anni Paul McMcCartney scrive un altro capitolo della musica contemporanea. A sorpresa l’ex Beatles, sabato sera, si è cimentato in un live di fronte ad una folla di fan adopranti nel cuore di New York. La Grand Central Station si è trasformata in un palcoscenico, nel quale l’artista ha presentato alcune canzoni del suo ultimo album dal titolo Egypt Station, realizzato a cinque anni di distanza dallo sperimentale Queenie Eye.

Il concerto di Paul McCartney che è stato trasmesso eccezionalmente in diretta su Youtube, non ha ospitato solo fan di vecchia data, ma erano presenti anche star del cinema e della musica. Tra la folla si è intravisto Bon Jovi, Chris Rock, Steve Buscemi e persino Meryl Streep. Due ore di live concert in cui, tra le canzoni del nuovo album, sono stati intonati anche i grandi classici del suo repertorio, da Let it Be a Can’t By My love. “Ero in cerca di una location molto cool per presentare il mio ultimo lavoro” ha affermato Paul McCartney di fronte la folla, “e la Grand Cenrtral Station è adatto per celebrare la mia musica”. E nonostante l’avanzare dell’età, l’arista ha regalato al pubblico un mini-live che difficilmente verrà dimenticato.

Il suo ultimo LP è già disponibile in tutti gli store e, secondo la critica musicale, l’ex Beatles ha realizzato un’altra pietra miliare della musica rock. Con il suo stile inconfondibile, il cantante nuovamente si è fatto portavoce dei problemi che attanagliano la modernità, primo fra tutti la politica e l’immigrazione. L’autorevole Rolling Stone ha regalato ben 4 stelle a Egypt Station.