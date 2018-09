La Pausini è scatenata sul palco. Una parolaccia mentre canta: "Tr.."

A Laura Pausini “scappa” una frase volgare. Quel “troia” detto al microfono nel mezzo di una esibizione non è passata inosservata e il video sta rapidamente facendo il giro di social network e giornali.

La cantante stava interpretando il brano “Frasi a metà” (contenuto nell’ultimo album “Liberi tutti”), quando le è sfuggita la parola catturata poi dalle telecamere: “Ricordami di dirmi va tutto bene, troia”, si sente nell’audio. All’udire la frase il pubblico non si è certo scandalizzato, anzi.

“Scusatemi, sono partita un po’ incazzata", ha detto poi la Pausini come scrive il Corriere. La cantante si trovava alla terza tappa del suo Fatti Sentire World Tour al Forum di Assago. Secondo La Stampa "l’appellativo era diretto a un’amica con cui ha chiuso i rapporti e a cui sembra abbia dedicato la canzone”. Come riporta Fanpage, la cantante aveva spiegato così il significato della Canzone: "È un brano rock, arrabbiato, potente, che arriva dritto al punto e anche al cuore – aveva detto la Pausini -. Un’amicizia interrotta, il dolore che si trasforma in rabbia. C’è tutta la mia indole in questa canzone, quando taglio i ponti è finita, vuol dire che ho sofferto talmente che il limite è stato raggiunto. E tutto si interrompe, a metà, come frasi e verità sospese che perdono di significato".