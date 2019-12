Spettacolo di luci di Natale a casa Kardashian, i social: "Ma la bolletta?"

Kim Kardashian, che in questi giorni sta lanciando una sua nuova linea di ciprie composte da minerali che regalano alla pelle un effetto superglow e scintillante, adora brillare sempre e non solo nel mondo del make up. Il Natale si avvicina e in casa fervono i preprativi che sono presi molto sul serio perchè il risultato deve essere sensazionale e all'altezza della reputazione super luxury e da sogno dei padroni di casa, la coppia Kim Kardashian e Kanye West.

Tutto deve essere fatto in grande per stupire i 153 milioni di follower che dalla regina di Instagram si aspettano quanto di più stupefacente e sensazionale si possaimmaginare per decorare la propria casa senza badare a spese. E ancora una volta la Kardashian non ha deluso le aspettative, a giudicare dai decori natalizi scelti per creare un'atmosfera natalizia indimenticabile nella sua immensa villa a Hidden Hills, città della Contea di Los Angeles, in California, del valore di oltre 53 milioni di euro.

Definita da lei stessa un " monastero minimal " per via dei grandi spazi interni bianchi e spogli di decorazioni, la villa ora, come si può vedere nelle clip postate da Kim Kardashian oggi nelle sue Instagram Stories, accoglie al suo interno, lungo tutti i suoi infiniti corridoi e nelle immense stanze al piano terra, dove la Kardashian e il marito sono soliti accogliere gli ospiti dei loro favolosi party, tutta una serie di morbide decorazioni in cachemire. Impilate una accanto all'altra, sono a forma di abete, cactus o pupazzo di neve. In questi giorni di festa casa Kardashian-West è tutta una distesa sterminata di questi morbidi e giganteschi puff che adornano la casa ovunque si volga lo sguardo, mentre al centro del salotto c'è il grande albero di Natale, illuminato da una cascata di luci bianche. Tutto è bianco, seppur in diverse tonalità, in modo da regalare una sensazione di spazio, nonostante la presenza di elementi decorativi ingombranti che, però, messi così, tono su tono, un po' si mimetizzano.

Nell'immenso parco che circonda la villa, poi, come si vede nei video caricati oggi dalla Kardashian, è impressionante notare come ogni singolo albero sia stato ricoperto da cima a fondo da tantissime luci, sempre di colore bianco, e stiamo parlando di centinaia di alberi. Molto più dei morbidi puff natalizi proprio tutti questi alberi hanno impressionato i follower della Kardashian che su Twitter si sono ritrovati a commentare l'incredibile quantità di luci che brillano a casa Kardashian-West " al punto che la si potrebbe vedere dalla Luna o persino da Marte ", come scrive un utente. Più che l'invidia è l'ironia a muovere le mani dei follower che si sono lanciati in tutta una serie di commenti, visto l'impressionante sfavillio di luci e si sono chiesti " se la coppia ha un suo generatore privato di elettricità o una sua centrale nucleare per creare tutta quella energia" perché altrimenti tutti quegli alberi "accesi insieme manderanno in corto l'intera California ", mentre un utente della zona fa notare che " non vedeva tanti alberi brillare così dall'ultimo incendio che abbiamo avuto ".