Piatek, la foto dell'anello svela che si è sposato

Che fosse riservato si sapeva, ci aveva scherzato su anche il suo ex allenatore rossonero Rino Gattuso. Ma che l'attaccante del Milan Krzysztof Piątek avesse doti da 007 lo sospettavano in pochi. Benché dalle interviste (poche rilasciate in verità), si intravedesse il suo carattere introverso, in pochi si aspettavano che avrebbe sorpreso tutti in questo modo. Dribblando stampa e curiosi, infatti, il "pistolero" ieri ha detto sì alla sua Paulina Procyk, l'avvocato con cui fa coppia fissa da quattro anni.

Il mistero del matrimonio dell'attaccante polacco

Della cerimonia e della festa si sa pochissimo. Quel che è certo è che Piątek è stato autorizzato a lasciare in anticipo il ritiro della nazionale polacca. Poi, a strettissimo giro, il "sì" che si sarebbe tenuto nel castello Joannitów - costruito dai cavalieri di San Giovanni tra il 1300 ed il 1400 - a Lagów, nella provincia polacca di Lubuskie. Ancora top secret la lista degli invitati ma a confermare le nozze sono stati i due sposi: entrambi, nel primo pomeriggio di oggi, hanno pubblicato sui propri profili social le due mani unite con tanto di fedi nuziali.