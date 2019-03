Pilar Rubio dirà sì a Sergio Ramos: ecco chi è la giornalista spagnola

Sergio Ramos è senza dubbio uno dei difensori più forti in circolazione in Spagna, in Europa e nel mondo. Il 32enne di Camas è cresciuto nelle giovanili del Siviglia e dopo tre anni in prima squadra tra gli andalusi, con cui ha raccolto 50 presenze e tre reti, nell'estate del 2005 è passato al Real Madrid per 25 milioni di euro. Ramos, in questi suoi 14 anni in blancos, ha vinto tutto con il club più titolato del mondo: quattro campionati, tre Supercoppe di Spagna, due Coppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club.

Le sue presenze con il Real Madrid sono 602 presenze complessive con 84 reti al suo attivo. Ramos ha anche vinto due Europei con la Spagna, nel 2008 e nel 2012, e il Mondiale in Sudafrica nel 2010. Il difensore spagnolo è spesso chiacchierato per il suo atteggiamento in campo dato che avendo una personalità molto forte attira sempre su di se tutte le attenzioni dei media. Il suo giallo preventivo nell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Ajax, per saltare il ritorno, gli è costato due turni di squalifica con il suo Real che è stato eliminato dalla competizione vinta per 13 volte dalle merengues.

Della vita privata di Ramos si sente poco e niente, ma si sa che dal 2012 è impegnato con la giornalista e presentatrice spagnola: Rubio Pilar. I due anno otto anni di differenza dato che Ramos compirà 33 anni il prossimo 30 marzo, mentre la consorte ne compirà 41 proprio domani. I due hanno anche tre figli e dopo anni di fidanzamento si sposeranno il prossimo 15 giugno a Siviglia, nella tenuta del calciatore. L'affascinante Pilar è molto conosciuta in Spagna ed ha tanto seguito sui social con oltre tre milioni di follower su Instagram: niente a che vedere con gli oltre trenta del compagno ma pur sempre un ottimo numero. I due hanno anche annunciato che stanno negoziando l'ingaggio, per la festa, di un gruppo musicale tra AC/DC ed Aerosmith: "Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i loro telefoni e macchine fotografiche in un armadietto per sentirsi bene e godersi il matrimonio tranquillamente".