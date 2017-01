Pioggia di critiche per Belen e Iannone. Un altro video "scandaloso" indigna i fan

È da poco finita la vacanza in famiglia tra Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Santiago a Parigi che gli occhi sono tutti su il pilota di MotoGp.

Dopo il video "scandaloso" con il giocattolo del figlio di Belen, Iannone torna a far discutere. Soltanto il mese scorso, nel periodo natalizio, il pilota aveva condiviso su Instagram Stories un filmato nel quale mostrava un gesto forse un po' troppo esplicito. Andrea Iannone, con una tartaruga ninja giocattolo di Santiago, mimava un atto sessuale.

Immediatamente, il video aveva attirato l'attenzione dei fan della coppia, in particolare delle mamme che si dicevano indignate per il comportamento di Iannone e di Belen. Soprattutto di quest'ultima perché gli ha permesso di fare " quelle cose con il gioco del figlio ". E proprio come il famoso detto suggerisce, "il lupo perde il pelo ma non il vizio", il pilota di MotoGp ricade sullo stesso errore.

In un filamto pubblicato su Instagram Stories, il fidanzato di Belen parla della penetrazione tra uomo e donna usando un oggetto giallo e un anello. La Rodriguez esclama: " Ma si può fare queste stronzate? Ma non esce più! Bisogna prenderlo a martellate ". E subito Iannone risponde: " Questo succede quando il buco è più stretto dell'oggetto che penetra. Non è una minchiata. Non è una penetrazione questa? Infilare una roba dentro... ".

Il video, nel giro di qualche ora, ha fatto il giro della rete, ma i fan club hanno censurato il parlato per evitare ulteriori polemiche. L'account Instagram Le Perle, però, è riuscito a recuperare il filmato integrale e lo ha ricondiviso. Ma subito gli utenti si sono scatenati e sono volate parole grosse. " Ma non ti vergogni a fare queste cose? ", scrive un utente sotto il filmato. " Ti rendi conto che sei un personaggio pubblico e determinate cose sarebbe meglio tenersele per sé. Fai cose scandalose. Non sei d'esempio per nessuno ", ribatte un altro. "Fate schifo ", conclude uno.

La discussione è andata avanti a lungo e ancora continua. Questi sono solo un tipo di commenti che si possono trovare sotto il video di Belen, gli altri non si possono trascrivere. (Guarda il video)