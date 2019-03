Pomeriggio 5, ecco la nuova verità su Francesca De André

Recentemente erano apparsi molto complici nel salottino di Pomeriggio 5, al punto che Barbara D'Urso si era domandata se tra i due vi fosse del tenero. A rispondere al rumor che li vedrebbe uniti in amore, ci ha pensato la bella Francesca, figlia di Cristiano De Andrè.

Francesca De Andrè e la verità sulla sua storia a Pomeriggio 5

La nuova puntata di Pomeriggio 5 ha riservato al pubblico di Canale 5 dei grandi colpi di scena, come quelli a cui si è assistito nel corso dell'intervento rilasciato da una delle opinioniste scelte da Carmelita. “Ebbene sì, c’è questo ragazzo. Ci siamo fidanzati. Giorgio. È simpaticissimo, ha 34 anni. Noi ci vediamo da settembre, solo che io stavo valutando. Giorgino è chiuso nel mio camerino. Molto simpatico, generoso, educato. Promosso". A quanto pare, la nota figlia d'arte è convinta della sua nuova liaison amorosa. Il misterioso nuovo ragazzo di Francesca De Andrè, la quale viene ancora ricordata per il suo tanto chiacchierato flirt con Daniele Interrante, sembrerebbe aver un impiego normalissimo e non lavorerebbe, quindi, nel mondo dello showbiz. Il tutto è stato comunicato al talk-show Pomeriggio 5.

Sembrerebbe che anche Barbara D'Urso sia alla ricerca dell'amore: a Pomeriggio 5, la vulcanica Carmelita ha chiesto alla De Andrè se il suo ragazzo avesse qualche etero da presentarle, che potesse corrispondere ai seguenti requisiti: simpatico, e lavoratore. In molti si erano detti certi che tra il re dei tronisti, Costantino Vitagliano, e la figlia d'arte, Francesca André, potesse essere nato del tenero, ma, evidentemente, i due sono semplicemente in ottimi rapporti d'amicizia.

