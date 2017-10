Porro debutta in radio con "105 Matrix"

Dalla tv alla radio: lunedì alle 19 prende il via su Radio 105 la nuova trasmissione di approfondimento giornalistico «105 Matrix», spin-off radiofonico del programma di Canale 5. In diretta dagli studi di Largo Donegani a Milano e dal centro di produzione Mediaset del Palatino di Roma, il nuovo programma di Radio 105 sarà condotto da Nicola Porro con la giornalista Greta Mauro e la speaker Valeria Oliveri. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20, Radio 105 dedicherà un'ora ad attualità, cronaca, politica e costume adattando il linguaggio televisivo di Matrix al mezzo radiofonico. In questa nuova versione del talk show verranno analizzati i fatti principali della giornata con i diretti protagonisti, mentre in perfetto stile 105 gli ascoltatori potranno esprimere le proprie opinioni sul web, attraverso i social di Radio 105 e i numeri telefonici dedicati. Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, conduttore televisivo, giornalista da sempre attivo sui social, con questo programma si avvicina per la prima volta alla radio.