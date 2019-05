Povia chiarisce l'equivoco sulla multa: "Scherzavo"

Era uno scherzo, ma non troppo. Povia, oggi in diretta a Un giorno da Pecora su Rai Radio1, ha chiarito la questione della multa e dell’appello fatto ai fan su Facebook per pagarla.

" Quando le gente mi ferma per strada e me lo chiede, io sorrido e penso che stiano scherzando, perché è stata una battuta messa lì. Poi economicamente è vero che non me la passo molto bene ”, ha ammesso il cantautore dei Bambini fanno oh. Povia, quindi, è davvero alla ricerca di qualche soldo in più.

La multa in questione ammonta a 446 euro ed è “ uno strascico di un vecchio contenzioso, proveniente da un errore di vecchi commercialisti ”. Povia pochi giorni fa sui social l’aveva definita “ ingiusta ” e per questo aveva chiesto ai follower di lasciargli una piccola “ mancia ”, come se fosse un vero cameriere (che è anche il titolo del suo singolo). E così il popolo di Facebook è realmente accorso in suo aiuto e ha acquistato il disco come richiesto. “ Ho venduto di più –ha ammesso il cantautore, incalzato delle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro-. Ma poche decine, senza esagerare ”.