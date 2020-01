Povia difende Sinisa Mihajlovic dagli hater: "Va tutto contro la sinistra!"

Manca poco, ormai, alla data (26 gennaio 2020, ndr) in cui si terranno le elezioni regionali in Emilia Romagna. E, nelle ultime ore, si sono sollevate già le prime polemiche, tra cui quella sorta su alcune dichiarazioni rilasciate da un allenatore di calcio. Inaspettatamente, è giunto da parte di Siniša Mihajlović un endorsement a favore di Matteo Salvini e della candidata di partito Lega per il Centro-Destra - alle attese regionali- Lucia Borgonzoni. "Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni", ha esordito, dividendo così l'opinione della tifoseria della squadra, per cui fa da allenatore. E il silenzio - sul suo orientamento politico- lo ha rotto in un'intervista concessa al Resto del Carlino. Un intervento inaspettato, che ha scatenato non poche reazioni discutibili del web, in particolare minacce, insulti e persino auguri di morte destinati proprio a lui. E ad avere voce in capitolo è stato -in queste ore- Povia. Il cantautore originario di Milano e classe 1972 si è detto favorevole a quanto dichiarato dal tecnico del Bologna -squadra del capoluogo dell'Emilia Romagna governata da Stefano Bonaccini (Pd)- sulla Lega. E non solo.

Su Instagram, il vincitore di Sanremo 2006 (con il brano Vorrei avere il becco, ndr) ha condiviso un messaggio a corredo di una foto di Sinisa Mihajlovic, nella cui descrizione ha voluto soprattutto stigmatizzare gli attacchi rivolti a quest'ultimo -fautore del discusso endorsement pro-Lega- che sta cercando di vincere la sua battaglia contro la leucemia. "Ciao bambini - esordisce il cantante de I bambini fanno ooh, nell'ultimo messaggio lanciato su Instagram-, salutate la mia rubrica 'Non nasconderti, tema: la cattiveria, la sinistra, il successo della Lega' - Siniša Mihajlović (allenatore Bologna) da tempo combatte la leucemia. È stato sotterrato di insulti per essere a favore della Lega in Emilia Romagna. 'Malato', 'meriti la disgrazia che hai', 'la chemio ti ha fatto danni cerebrali'... tanti commenti così".

E sfogandosi, ha spiegato che le discutibili reazioni avute contro Sinisa dagli hater del Centro-Destra (la Coalizione di cui fa parte la Lega) non sortiranno effetti positivi per la "sinistra" e i suoi elettori: "Va tutto contro la sinistra, spiego. Non è solo cattiveria, è un momento sociale stupido. Da una parte, c'è uno che porta avanti le sue idee (Salvini) e ha sempre più consenso, dall'altra fanno campagna contro di lui mettendo i temi in 2º piano e questo lo fa salire, indipendentemente se vincerà o no in Emilia e in Calabria. Lui ha gli argomenti, forse solo chiacchiere, ma dette bene. A sinistra (tv, giornali, satira, intrattenimento) non fanno altro che denigrare lui o chiunque, tornando a Mihajlović, si esprima in suo favore. Tutti alla gogna. I termini da stupidismo ideologico sono sempre: 'fascista, razzista, omofobo, populista', io ne so qualcosa. (es. 'Luca era gay', 'Immigrazìa, 'Chi comanda il mondo' etc)".

Secondo il cantautore milanese, quindi, i messaggi negativi destinati dagli elettori di sinistra a Sinisa "condannano la sinistra a perdere gente, perchè un'elezione non si vince massacrando l'avversario, ma mettendo le soluzioni in 1º piano". "Insomma... -conclude nel suo ultimo post condiviso con i follower-, come fanno a non capire che anche la cattiveria su Mihajilovic è il successo della Lega? Allocchi, dilettanti e pieni di spirito (alcol intendo)".

Sinisa Mihajlovic e l'endorsement alla Lega

In occasione dell'intervista concessa al Resto del Carlino, in cui si si è detto pro-Lega - in vista delle attese elezioni regionali in Emilia Romagna- Sinisa Mihajlovic ha anche motivato il suo orientamento politico, dichiarando: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna".

Alle parole d'elogio destinategli da parte del tecnico del Bologna, non si è fatta attendere la risposta dello stesso leader della Lega. "Grazie Sinisa, grande sportivo e grande uomo - ha riportato in un tweet di ringraziamenti, Matteo Salvini, per il tecnico silurato dagli hater (in prevalenza elettori di sinistra)-, combattente in campo e fuori, coraggioso e libero: andiamo a vincere!". E il tweet in questione, lanciato dal leghista, ha fatto in poco tempo incetta di cuori e commenti. Tra i vari messaggi, riportati in risposta al post che Salvini ha dedicato all'ex calciatore serbo, si legge: "Grande Salvini, grande Sinisa!".