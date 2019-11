Le preferite della regina Elisabetta: Sophie di Wessex davanti a Kate Middleton

Dovrebbe essere sinonimo di "neutralità" e pace, ma anche la regina Elisabetta II è umana e ha delle preferenze all’interno della sua famiglia. La sua inimicizia per Sarah Ferguson è nota a molti, a causa del rapporto tormentato con il principe Andrea. Ma tra nuore e nipoti acquisite c’è anche chi ha saputo conquistare un posto speciale nel suo cuore. Chi sono le sue preferite?

In prima posizione rimane la integerrima Sophie di Wessex, moglie del suo quarto e ultimo figlio, Edoardo. Lo ha raccontato alla rivista Vanity fair Katie Nicholl, esperta delle famiglie reali. Sophie, borghese di nascita, ha conosciuto il marito nel 1987: lui frequentava una sua amica. Anni dopo, nel 1993, si sono messi insieme per poi sposarsi nel 1999. Fin da subito Sophie di Wessex ha saputo capire sua suocera e stringere con lei un legame intimo. Ancora oggi è l’unica che può chiamarla "mama" anche in pubblico, può contattarla quando vuole, può salire sulla limousine insieme alla regina durante i festeggiamenti natalizi a Sandringham. Inoltre le fu concesso di utilizzare gli appartamenti reali di Buckingham Palace anche prima del fidanzamento ufficiale con Edoardo, andando contro il protocollo. C’è da dire, che in tutti questi anni il suo matrimonio non ha mai dato segni di cedimento. E la regina Elisabetta, tormentata dai divorzi e dagli scandali che hanno coinvolto gli altri figli, l’apprezza moltissimo.