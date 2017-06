Premio Nobel, Bob Dylan ha consegnato il discorso: più di 800mila euro il compenso

Bob Dylan ha mandato all'Accademia svedese il discorso per il Premio Nobel per la letteratura che ha vinto nel 2016 e che ha ricevuto quest'anno.

Da Stoccolma hanno fatto sapere che il compenso è di 8 milioni di corone, equivalenti a 819mila euro. "Il discorso è straordinario e, come ci si potrebbe attendere, eloquente. Ora che è stato consegnato, l'avventura Dylan si avvia a terminare".

A comunicarlo è Sara Danius, segretario permanente dell'Accademia di Svezia. Bob Dylan riceve il compenso collegato alla lectio magistralis. Il cantautore statunitense non aveva preso parte alla cerimonia di premiazione ma aveva ricevuto il premio in forma privata in occasione di un suo concerto.