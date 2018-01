Premio Oscar, Casey Affleck non ci sarà per le accuse di molestie

Si avvicina la notte degli Oscar e anche le indiscrezioni su chi vedremo e non vedremo sul palcoscenico. Il primo grande assente annunciato è Casey Affleck.

Cresce l'attesa per la notte degli Oscar. Il prossimo 4 marzo verranno consegnate le statuette più importanti nel mondo cinematografico. E c'è chi ha già deciso di non presentarsi. Si tratta di Casey Affleck, il fratello del più noto Ben. L'attore e regista statunitense, lo scorso anno vincitore come miglior attore protagonista per "Manchester by the sea", avrebbe dovuto annunciare il premio per la migliore attrice ma, secondo alcune fonti, avrebbe deciso di non presentarsi.

Secondo quanto riporta Deadline, la decisione presa da Casey Affleck dipenderebbe dalle accuse di molestie sessuali ricevute negli scorsi mesi, a seguito dell'esplosione del caso Weinstein. I fatti risalirebbe al 2010, durante le riprese del documentario "Phoenix - Io sono qui!" diretto proprio dal fratello d'arte. Dopo l'accusa di due donne, in rete era anche stata lanciata una petizione per escludere il regista dagli Oscar. Ma lui ha risolto la questione prendendo la drastica decisione.