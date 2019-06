Pride a Milano, l'influencer perde il treno e sbotta: "Andate tutti a morire"

Ieri è stata la giornata del Pride a Milano e 300mila persone hanno sfilato per le vie della metropoli, che per un giorno è stata pacificamente paralizzata da un'onda arcobaleno. I disagi sono stati innegabili per la grande città milanese, che però ha saputo organizzarsi alla perfezione per gestire al meglio gli inconvenienti per la deviazione della viabilità.

Chi sembra non aver gradito la parata arcobaleno di ieri è stata Stella Manente, attrice italiana e influencer che ha mosso proteste vibranti contro il Milano Pride, prontamente pubblicate sui suoi social scatenando una valanga di proteste. Trovatasi immersa nell'onda pride, la Manente non ha esitato a riprendere i manifestanti e a scagliarsi contro di loro auspicando addirittura il ritorno del nazismo. Nelle sue storie di Instagram ragazza ha utilizzato parole molto forti, che hanno indignato la comunità LGBT, ma non solo: “ Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire, cazzo. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. ” Ha dichiarato mentre camminava di fretta per raggiungere la Stazione Centrale di Milano. Poi ha aggiunto: “ Cioè guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove cazzo è, forse a farsi le seghe perché non ha un cazzo da fare, una vergogna guarda. Raga è solo per questo che l’Italia è in rovina perché non esiste un cazzo di... ”