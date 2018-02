"Prime denunce per Brizzi". Ma il legale smentisce

Arrivano le prime denunce contro Fausto Brizzi, finito al centro dello scandalo per una serie di provini trasformatisi - secondo i racconti di diverse vittime - in molestie o violenze sessuali.

Come racconta Repubblica, infatti, dopo mesi di voci non confermate, le prime querele sono state presentate alla procura di Roma e i pm hanno aperto un'indagine.

Si tratterebbero di denunce per episodi accaduti negli ultimi sei mesi. I casi più eclatanti, infatti, sono stati quelli che avevano coinvolto Clarissa Marchese e Alessandra Giulia Bassi, ma che non sono più perseguibili perché risalenti a troppo tempo fa.