Primo selfie social con il marito per Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è uno di quegli artisti che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, con ottimi risultati. Del suo matrimonio si è saputo solo poche ore dopo che l'evento era stato celebrato in una splendida villa di Sabaudia e prima di allora del suo fidanzato non si parlava che a mezza voce, proprio per non tradire l'impegno di preservarlo da parte del cantante. La coppia è insieme da tre anni e in questo tempo non sono mai state pubblicate dal cantante loro foto assieme. Solo una volta i paparazzi sono riusciti a immortalarli in Italia, ma è stato un episodio occasionale che in tutto questo tempo non si è mai più ripetuto.

Sono passate diverse settimane da quel giorno e Tiziano Ferro non ha mai condiviso uno scatto con la sua dolce metà, se non quella con la quale ha annunciato il matrimonio. Almeno fino a oggi, quando ha deciso di aprire uno spiraglio sulla sua vita, condividendo un'immagine privata. Il cantante ha pubblicato su Instagram un selfie in compagnia di alcuni amici durante una visita agli Univeral Studio. Tra questi è impossibile non riconoscere suo marito Victor Allen. Il cantante vive ormai da diversi anni a Los Angeles, è qui che si svolge la sua vita insieme ad Allen ed è qui che si sono conosciuti. “ Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita ”, ha scritto Tiziano Ferro, visibilmente felice nella foto che ha pubblicato e che ha raccolto oltre 70mila like in poche ore. A scattare la foto è proprio Victor Allen, mentre Tiziano si trova dietro in mezzo agli amici.