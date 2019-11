"Non vado alle feste", ma le foto inchiodano il principe Andrea

A poche ore dalla pubblicazione dell'intervista esclusiva rilasciata dal principe Andrea alla BBC nel programma "Newsnight", il secondogenito della regina Elisabetta II è finito, ancora una volta, nel mirino dei giornali scandalistici. Dopo aver negato su tutti i fronti di aver abusato di Virginia Giuffre tra il 1999 e 2002 e di non averla mai frequentata né a feste né in locali pubblici, il Daily Mail ha pubblicato sul suo portale online alcune fotografie compromettenti, risalenti al 2007 e 2008.

L'intervista rilasciata all'emittente nazionale BBC sarebbe servita alla famiglia reale non solo a mettere in chiaro la posizione del duca, ma anche a ripulire la sua immagine dopo lo scandalo Epstein. Un'operazione che, al momento, sembra essere miseramente fallita. La pubblicazione delle foto e del video in cui il principe Andrea si mostra attorniato da belle ragazze in un locale della Costa Azzurra, realizzate tra il 2007 e il 2008, mettono infatti in discussione le affermazioni, pacate e diplomatiche, da lui rilasciate alla giornalista inglese Emily Maitlis.

Nelle foto pubblicate dal Daily Mail poche ore fa, il principe Andrea viene immortalato mentre si scatena con un gruppo di ragazze a Saint-Tropez durante un party mondano, organizzato dal magnate del vino Claude Ott in Costa Azzurra. Era il luglio 2008, poche settimane dopo che Jeffrey Epstein, suo amico di vecchia data, venisse accusato di traffico di minori e di induzione alla prostituzione. Le immagini stridono con quanto affermato alla BBC, poche ore fa, dal principe Andrea che non aveva però rinnegato l'amicizia con il magnate americano. Il duca di York aveva dichiarato, però, di non essere tipo da feste e party e di non amare le " manifestazioni pubbliche di affetto ", proprio per confutare ogni dubbio su quanto dichiarato invece dalla Giuffre, che lo accusa di averla violentata dopo aver festeggiato con lei in un locale.

Le foto risalenti al luglio del 2008 non sono però le uniche in circolazione. Un anno prima, sempre nella località francese di Saint Tropez, il principe Andrea venne immortalato in compagnia di due influencer Chris Von Aspen e Pascale Bourbeau, in atteggiamenti decisamente lascivi. Pizzicato con le mani addosso alle giovani socialite, pronto a farsi abbracciare, toccare in viso e addirittura leccare, il secondogenito della regina ha mostrato, ancora una volta, il suo lato debole. Più volte giornali e riviste britanniche avevano immortalato negli anni '90 e 2000 Andrea in atteggiamenti poco "reali".