Il Principe Filippo non voleva sposare la Regina?

La serie “The Crown” ha evidenziato come il matrimonio tra il Principe Filippo di Edimburgo e la Regina Elisabetta II non sia stato sempre monolitico, in particolare negli anni ’60.

L’Express però recupera la storia di un grande amore, che risale alla giovinezza del duca di Edimburgo, ben prima di conoscere quella che sarebbe stata all’epoca la futura Regina. Filippo avrebbe voluto infatti sposare un’altra donna.

Il duca nacque all’interno della famiglia reale greca e danese: quando furono esiliati dalla Grecia, lui e i suoi parenti si trasferirono nel Regno Unito, dove si fece subito conoscere per il suo bell’aspetto e il suo fascino - c’è chi riporta che a innamorarsene fu addirittura una tredicenne Elisabetta. Nel libro “Young Prince Philip: His Turbulent Early Life”, Philip Eade scrive che il padre di Filippo aveva paura che il giovane avesse problemi con le ragazze, quando a 17 anni il ragazzo trascorse del tempo a Venezia dalla zia Aspasia. Mentre i giovane Filippo stava studiando per il suo ingresso nel Royal Naval College di Dartmouth, era solito andare alle feste e riaccompagnare le coetanee in barca.

Tra queste coetanee c’era Cobina Wright, che - a quanto scrive Eade - fece battere il cuore di Filippo. Cobina era un’attrice americana in erba con una madre invadente, che organizzava feste per debuttanti a New York, preparando la figlia per una carriera cinematografica e a un buon matrimonio. Nel 1938 Cobina era modella, cantava nei nightclub e aveva un contratto con la 20th Century Fox. L’anno dopo vinse il titolo di Miss Manhattan.

Pare che a spingerla tra le braccia di Filippo sia stata proprio la madre, ma si parlò anche di un’attrazione reciproca tra il duca e Cobina. Entrambi poi tornarono a Londra, ma in seguito Cobina partì con la madre negli Stati Uniti. Si dice che Filippo abbia pianto e giurato di seguire la presunta amata. La produttrice Gant Gaithier, amica di Cobina, disse che Filippo le scrisse lettere d’amore appassionate, ma lei non lo volle sposare, preferendogli un caporale americano, Palmer Beaudette. Tuttavia, in un’intervista del 1973, Cobina indicò in Filippo uno dei tre grandi amori della sua vita.

Filippo incontrò Elisabetta solo nel 1943, quando andò a trascorrere il Natale nel castello di Windsor. La coppia si sposò nel 1947: Filippo dovette rinunciare ai suoi legami con le altre famiglie reali europee per diventare un cittadino britannico naturalizzato. Tutto il resto è storia nota.

