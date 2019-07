Il Principe Harry non voleva sposare Meghan?

I rampolli della Royal Family britannica a quanto paresi danno parecchio da fare. Dopo le rivelazioni di un presunto tradimento di William, dopo le immagini di Kate ubriaca ai tempi del college, ecco le insinuazioni del biografo reale Duncan Larcombe, autore di "The Prince Harry: The Inside Story".

Forse dice la verità, forse vuole solo vendere il suo libro, ma lo scrittore al "The Sun" ipotizza che Meghan Markle sia stata un ripiego per il Principe Harry. A quanto affermato dal biografo infatti lui avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, la sorella di Kate, moglie del futuro Re William d'Inghilterra. Il feeling e la complicità tra Harry e Pippa sono apparsi evidenti fin dal matrimonio dei rispettivi fratelli nel 2011, si vociferò di una love story, ma poi Pippa sposò il fidanzato milionario James Matthews. A sostegno della sua tesi, Larcombe mette l’accento su numerosi punti di contatto tra le due giovani donne: entrambe sono more e sbarazzine, hanno la passione per i cappelli, in privato preferiscono l’abbigliamento casual, ma in pubblico sfoggiano solo abiti molto femminili e non amano i rossetti molto accesi. Ci sarebbe dell’altro: nel 2012 Pippa Middleton ha pubblicato un libro di ricette e consigli per l'organizzazione di eventi, mentre Meghan Markle, nel 2018, ha realizzato una raccolta di ricette etniche.