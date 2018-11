Problemi a casa Moravia: arrestato il cuoco di Gianna Cimino, nipote dello scrittore

La vicenda è trapelata sabato mattina, come riporta Dagospia. Ci sarebbero nuovi problemi a Casa Moravia, il celebre scrittore italiano, dato che lo chef marocchino Chaouki Djedisi è stato accusato di possesso e spaccio di stupefacenti. L’uomo è l’ex di Gianna Cimino, nipote di Moravia e membro, insieme a Dacia Amerini, della onlus “Alberto Moravia”.

Secondo quanto è stato riportato, l’uomo è stato sorpreso dai carabinieri con un enorme quantitativo di droga, trovato in un box auto a Castel Bretone. Si parla di 122 chili di hashish e 1,6 di marijuana, con l’aggiunta di altri 4 chili di quantitativo scovata nell’abitazione dello chef. In tribunale sarà difeso dai legali della famiglia Moravia, gli avvocati Matteo e Domenico Cartolanoi. Non ha risposto alle domande del pm che sono state poste lo scorso sabato e, stando alle ultime informazioni, non è la prima volta che lo chef viene denunciato per atti illeciti. Un anno fa l’ex moglie ha querelato Chaoiki per molestie, denuncia poi ritirata anche se il procedimento è arrivato comunque in tribunale.

Il cuoco non ha mai conosciuto lo zio Moravia, ma secondo la nipote, lo scrittore è sempre stato un estimatore del popolo africano e della loro cultura.