La prova del cuoco, la Isoardi si commuove in diretta

Oggi è sicuramente stata una giornata emozionante per Elisa Isoardi, l'in bocca al lupo del compagno Salvini e la prima puntata de La prova del cuoco.

"Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana", ha scritto il ministro Matteo Salvini sui social. Poi la diretta e una sorpresa inaspettata.

Dopo aver annunciato l'ospite Caterina Balivo (le due sono amiche da tempo), Elisa Isoardi ha ricevuto una sorpresa inaspettata. La sua mamma è entrata in studio da dietro le quinte. E proprio vedendola entrare all'improvviso la Isoardi è scoppiata a piangere. Emozionatissima.

E subito dopo la diretta ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto dell'abbrccio. "Brava, brava, brava", ha commentato Salvini.