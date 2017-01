Quando gli opposti si uniscono

Chiara limoniamo?». E poi dicono che le donne preferiscono gli uomini di una volta. Per Chiara, Ferragni s'intende, quel messaggio è stato il preludio al colpo di fulmine. «Sul momento ho pensato bello, così diretto. Dopo ho scoperto che è anche intelligente». Il fortunato è Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, corpo tatuato e piercing d'ordinanza: non proprio l’identikit del principe azzurro ma una canzone gliel'ha dedicata. Non una qualsiasi. Quella strofa di Vorrei ma non posto è stata il tormentone dell’estate. Anche se, a dire il vero, riguardava più il cane di Chiara «con il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John» che lei. E più che una dedica d’amore suonava come un affettuoso sfottò al modello incarnato dalla patinatissima Chiara, bocconiana della upper class milanese che sulla sua immagine ha costruito un impero, inserita da Forbes tra gli under 30 più influenti in Europa (col suo fashion blog fattura 8 milioni di euro l’anno). Lei l’ha presa con ironia, l’ha canticchiata in un video. «Chiara limoniamo?». Da lì, tutto un cuoricino. Come quello a Che tempo che fa Fedez ha mostrato sulle note galeotte. È il trionfo degli opposti, o diversamente simili, che si attraggono. Una «trovata pubblicitaria», sussurravano i maligni agli increduli fan. A proposito, in due ne fanno quasi 10 milioni su Instagram, 2, 5 milioni lui, 7 lei. Tra scettici ed entusiasti, la love story continua ed è già stata incoronata dai social in questa fine 2016. Ma come, il rapper arrabbiato con una barbie? Non è per dire, dato che Chiara s’è vista pure riprodotta in miniatura. E un fondo i seguaci di Fedez sono abituati alle agli ossimori dell’artista (il nuovo album con J-Ax è Comunisti col rolex), e avevano già ingoiato amaro con quel suo super attico a Milano. Dove la bella Chiara fa tappa tra una fashion week e l’altra. Parola d’ordine: condividere. L’ultimo video inquadra Fedez tra suocera e fidanzata che dibattono sul suo look a X Factor. Apoteosi. Intanto lui colleziona dischi di platino, lei vola sulle copertine di mezzo mondo. Amore 2.0. Hashtag #FerragniFedez.