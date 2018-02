Quarto Grado, Sabrina Scampini confessa: "Ho avuto il cancro, ora sono guarita"

" Voglio dare delle risposte, voglio dire che un anno fa ho scoperto di essermi ammalata, di avere un tumore ", è la confessione di Sabrina Scampini, giornalista e volto noto della tv italiana.

La conduttrice ex di Quarto Grado ha dichiarato: "T anti telespettatori mi hanno chiesto in questi mesi se ci fosse qualcosa che non andava, se io avessi dei problemi di salute. Voglio dare delle risposte, voglio dire che un anno fa ho scoperto di essermi ammalata, di avere un tumore. Mi sono operata e nei mesi successivi ho fatto dei cicli di chemioterapia, poi la radioterapia. Due settimane fa ho finito, e quindi condivido con Nadia il fatto che questo sia un traguardo molto importante, finire queste terapie così violente e così invasive. Anch'io sono guarita, è tutto per la prevenzione quindi adesso mi sento di dirlo ".

I social, le cure e i capelli

La Scampini non si ferma qui. E ammette: " Mi hanno chiesto in molti se avessi avuto problemi di salute perché ho avuto per mesi una coda, una bella coda che poi nel tempo è diventata sempre più spennacchiata. Sui social - dice con molta ironia e con il sorriso sulle labbra - mi hanno un po' presa in giro, ma devo dire che non ci sono rimasta male perché è impossibile immaginare che cosa stessi passando. Io non ho mai portato una parrucca, questi sono capelli miei, li ho tagliati quando sono ricresciuti perché ho avuto la possibilità di indossare una cuffia ipotermica, che è uno strumento ancora sperimentale che non va bene per alcuni tipi di tumore ma per molti sì, e che spero possa essere inserita presto in tutti i reparti oncologici perché la questione dei capelli è importantissima: non è estetica, è una questione di dignità, di privacy. Perché io non mi sono mai sentita malata ".

Guerriera