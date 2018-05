Quelle opere di Mazzeo che piacerebbero a Asimov

Emanuele Beluffi

Ignazio Mazzeo è il fautore di mondi «incompossibili» a mezzo olio e acrilico e smalti: dalla bidimensionalità della tela alla terza dimensione dell'oggetto d'arte, che trasborda nel design attraverso l'installazione. Le sue opere denotano una surrealtà: potrebbero sopravvenire dalla superficie della tela a quella della carta, nello specifico sulla copertina di un volume fantascientifico dell'Urania o sulle pagine di un libro illustrato di pregio di un tempo e di uno spazio altri. Come afferma Angelo Crespi nel testo redatto in occasione della mostra personale presso Catania Art Gallery, le campiture piatte di Mazzeo rimandano all'universo pop di quella scuola romana sui generis di Sergio Sarri, ma più che il «corpo desiderante» Mazzeo canta il «corpo elettrico», proiettandosi nell'universo immaginifico - e chissà, pure un po' scanzonato - dei mondi possibili, quelli che il filosofo Saul Kripke aveva tematizzato con la logica su-ciò-che-è-possibile: i soggetti di Mazzeo hanno l'esistenza in potenza su tela e in atto nellarealtà, sconfinano nella terza dimensione oggettivandosi in oggetti che non avrebbero sfigurato nella design week milanese - e nella fantasia di un Asimov o di un archeofuturista impenitente.