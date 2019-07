Questo mese gli abiti di Meghan Markle esposti in una mostra temporanea a Beverly Hills

Tutti sono a conoscenza del passato di attrice e influencer di Meghan Markle, prima di diventare duchessa di Sussex e prima ancora di legarsi sentimentalmente al principe Harry. Celebre è la sua apparizione in Suits, serie legale trasmessa in America, in cui ha interpretato l’avvocato Rachel Zane. Lo show è tornato negli States di recente con gli episodi inediti della stagione 9, ma già da un paio di anni, la Markle per ragioni legate al regime di Corte, ha dovuto lasciare il set.

Eppure il personaggio da lei interpretato è rimasto nel cuore dei fan e, in suo onore, in America è stata organizzata una mostra celebrativa. "The Suits: a Farwell celebration Exhibit" è un’esposizione temporanea che metterà in mostra tutti gli abiti che Meghan Markle ha indossato quando era Rachel Zane. Si terrà al Paley Centre for Media di Beverly Hills e ospiterà tutti i look più iconici del personaggio tv, tra cui: camicette di seta, abiti da sera, cappotti, trench e altro ancora. Tanti i brand presenti, come Gucci, Tom Ford e Ralph Lauren. Si miscelano look da lavoro, quindi più sobri, e quelli da sera, estrosi ma eleganti. La mostra si aprirà a giorni e sarà disponibile per un periodo limitato.

Poco prima della mostra dedicata a Meghan, è trapelato in rete un’indiscrezione molto rumorosa. Si pensava che la duchessa sarebbe tornata in tv per riprendere il personaggio di Rachel Zane anche per un semplice cameo. Rumor però che non è stato mai confermato né smentito del tutto.