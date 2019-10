La confessione choc di Rocco Siffredi sulla morte della madre

A "Live Non è la d'Urso" arriva il momento “bollente”, e passata la mezzanotte si parla di sesso. Ospite di questo spazio, oltre alla pornodiva Malena, a due scambisti, ad un’altra pornoodiva “studentessa” nell’accademia di Rocco Siffredi, arriva l’attesissimo Rocco insieme al figlio Leonardo che viene accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico. Poco prima in una clip di presentazione, si spiega come i figli di Rocco siano venuti a conoscenza del lavoro del papà. "Un giorno da piccoli eravamo a casa e non c'erano mammma e papà. Abbiamo trovato una videocassetta e c'era scritto 'Tarzan', noi pensando che fosse un cartone animato l'abbiamo vista, ed invece c'erano mamma e papà insieme", racconta il ragazzo.

Leonardo, un bellissimo ragazzo, si siede vicino al padre ma rimane per tutto il tempo in silenzio annuendo con la testa e applaudendo ad ogni battuta, e c'è da dire che in questa puntata ce ne sono state molte del papà. Viene subito chiesto a Rocco Siffredi se Leonardo seguirà le sue orme, ma lui dice di no, che Leonardo ora che è laureato ha voluto qualche volta seguirlo sul set: “Mio figlio mi ha detto: ‘Sono venti anni che giri film che fanno c****e’. Lui è molto più bravo con le nuove tecniche tanto è vero che è alla sua seconda regia. Lui ama molto la categoria donne/donne”.

Iniziano in studio le prime risatine, con Barbara d'Urso stupita chiede se esiste proprio una categoria solo per le donne o solo per gli uomini e Rocco le spiega bene, mentre la telecamera riprende Alda De Usanio con la faccia basita. Ma è invece Caterina Collovati a intervenire chiedendo perché insiste tanto a voler far entrare suo figlio nel suo mestiere. Ma Rocco interviene dicendo che il figlio è una persona serissima e che è fidanzato da ben sette anni e lui le ragazze sul set non le vede neanche perché è molto innamorato.

Viene così presentata con un video la sua "Accademia del porno", dove ovviamente Rocco è uno dei professori, e davanti ad una folla di alunni interessati, spiega le varie posizioni e come bisogna stare sul set. Al rientro interviene Alda De Usanio che candidamente dice a Rocco: “ Il piacere che dai tu io lo paragono ad un clistere ”. Il pubblico scoppia a ridere ma Rocco non si lascia sfuggire l’occasione per dire: “ Attenta, non sai che per molti un clistere è molto piacevole ”.

Ma Alda non si ferma, e comincia a raccontare che ha visto un documentario su di lui, in cui raccontava della sua carriera compreso un episodio che riguardava il funerale della mamma. “ Ha raccontato - dice a Barbara d’Urso - che dopo i funerali della mamma , una conoscente della mamma, quindi abbastanza anziana, ha invitato il Rocco a prendere un caffè e per consolarlo gli ha detto di sedersi come faceva da piccolo sulle sue ginocchia… ”. E qui interviene lui: “È tutto vero quello che racconti, ero in un momento così particolare, forse lei che mi stringeva forte, e non so cosa mi ha preso l’ho “tirato fuori” e glielo ho messo in bocca".

Quasi un mancamento in diretta per Barbara d’Urso che cerca di calmare gli animi e di informarsi sull’ora per capire se sia ancora in fascia protetta, mentre il pubblico continua ad applaudire e, ripresasi, si avvicina alla De Usanio, raccomandandosi di non “stuzzicare” troppo Rocco con i racconti perché comunque la cosa potrebbe risultare molto pericolosa.