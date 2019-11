Rachele Montella ha un malore a Vieni da me. Caterina Balivo: "Ma è incinta?"

Caterina Balivo ha generato uno scoop inatteso nel corso della scorsa puntata di Vieni da me. La diretta interessata e destinataria delle congetture profuse dalla conduttrice altri non è che l'opinionista interna al programma, Rachele Di Fiore. La commentatrice televisiva, attuale moglie dell'allenatore ed ex calciatore Vincenzo Montella, è stata tacciata di mantenere il riserbo riguardo la notizia di una sua gravidanza in corso. Ma passiamo in rassegna le fasi dell'ultima puntata del talk show pomeridiano che racconta le emozioni dal vivo. Il dramma in diretta è scattato nel momento in cui l'opinionista della Balivo si è eclissata, scomparendo dalla scena. In quel frangente l'azione impulsiva attuata dalla Di Fiore è passata inosservata tra le fila del pubblico spettatore. L'opinionista dopo aver assistito partecipe alle varie interviste di rito espletate dalla conduttrice, da Antonia Liskova a Niccolò Pagani a Fabio Canino, giunto il turno della nuova ospite, Irene Ferri, ha abbandonato, d'emblée, la sua postazione canonica.

Lo scoop inedito inscenato da Caterina Balivo

La Balivo stava rivolgendo la sua sfilza di domande alla Ferri, con la sua particolare destrezza nel riuscire a far raccontare di sé ed emozionare i personaggi vip, quando si è accorta all'improvviso dell'assenza della sua compagna di viaggio. Dopo la presa d'atto di tale inconveniente verificatosi nel corso della diretta tv, la Balivo, in preda alla preoccupazione e all'ansia, si è voluta subito sincerare delle sorti della sua opinionista. Approfittando dell'apparizione in scena della signora Rossella, un'altra presenza stabile dello staff diVieni da me nel ruolo di portavoce delle istanze del pubblico, le ha chiesto accorata: " Rachele… non la vedo più. Tutto bene? Sta bene?". La signora Rossella accostatasi alla Balivo e all'ospite per serive il caffè, con l'estemporaneità che la contraddistingue, ha informato la conduttrice e tutti presenti, oltre che i telespettatori, che Rachele Di Fiore a causa di un calo improvviso di pressione aveva dovuto abbandonare lo studio televisivo.

"Mi ha lasciato in eredità i suoi anelli", ha riferito ironicamente la signora Rossella. Quest'ultima, per acquietare gli animi del pubblico, ha puntualizzato altresì che la sua collega Rachele Montella si era già ripresa dal malore e stava lentamente rinsavendo. La padrona di casa, insospettitasi per il mancamento improvviso avvenuto alla sua opinionista, ha iniziato a formulare delle ipotesi sul conto della moglie del noto allenatore. Dando sfogo alla sua curiosità e con una spiccata intuitività, caratteristiche altamente femminili, la Balivo ha lanciato il suo scoop personale. La conduttrice ha così esernato i suoi sospetti intimi facendo partecipe il pubblico in studio e I'ospite presente, Irene Ferri. "Scusa ma non è che è incinta? Non è che aspettano il quarto figlio", ha detto Caterina Balivo continuando a rivolgersi alla signora Rossella. La notizia ha disorientato le platea in studio, e gli spettatori, colti alla sprovvista, hanno manifestato tutto il loro stupore.

La signora Rossella, a suo agio nel gioco al rimpallo intrapreso con Caterina Balivo, ha replicato a tono: " Potrebbe essere, ha il pancino sospetto? Mi vado a informare?". Dopodiché la signora è uscita di scena. La puntata è terminata con il dilemma ancora aleggiante nell'aria: Rachele Di Fiore darà alla luce un bimbo per la gioia del suo compagno Vincenzo Montella?