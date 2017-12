Radiogiornale

Sempre più movimentato il mare delle radio nazionali. Il gruppo 24 Ore ha annunciato che la propria concessionaria pubblicitaria System 24 ha avuto la concessione esclusiva della raccolta pubblicitaria di Radio Kiss Kiss. Si tratta di un accordo molto importante perché da una parte «apre» il mondo del Sole 24 Ore a editori terzi e dall'altra consente di «gestire» un portafoglio complessivo di oltre 4,5 milioni di ascoltatori. Oltretutto, si tratta di ascoltatori «pubblicitariamente» molto «profilati» nel senso che sono riconoscibili e individuabili anche sotto il profilo commerciale. Si tratta in pratica di una operazione indirettamente figlia dalla grande rivoluzione scatirata della nascita di Radio Mediaset che raccoglie Radio 105, Virgin e in parte anche Radio Montecarlo. Un asset che ha evidentemente alterato gli equilibri creando comunque uno stimolo alla crescita per tutto il mondo dell'etere italiano. E così due radio all'apparenza distinte si trovano unite dalla stessa ricerca pubblicitaria. Radio 24 è la voce radiofonica del Sole 24 Ore e vanta nomi indiscussi nell'ambiente come, tanto per fare qualche esempio, quelli di Giuseppe Cruciani, Gianluca Nicoletti o Marta Cagnola. E Radio Kiss Kiss è l'unico network nazionale che sia nato nel Sud Italia. Da oltre quarant'anni raggiunge un target «young/adult» che oggi le consente di essere il nono polo radiofonico più ascoltato con 2.424.000 ascoltatori nel giorno medio. Il merito è di una conduzione sempre frizzante, talvolta guascona (come ad esempio quella di Pippo Pelo) e anche una particolare attenzione al Napoli Calcio.