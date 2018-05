Radiogiornale

In casa Rds si sorride (ancora) di più. Da lunedì il palinsesto del mattino si è impreziosito con l'arrivo di Giacomo Ciccio Valenti, il maestro degli scherzi radiofonici, e di Sergio Friscia, un bel nome dell'ironia in tv anche grazie alle sue apparizioni a Striscia la Notizia nelle vesti di Beppe Grillo. È la conferma di una strategia che lo station manager di Rds, Alessandro Montefusco, riassume così: «Sono novità che rispondono alle esigenze degli ascoltatori di una conduzione leggera, positiva, simpatica e con maggiore personalità». Una linea che già si era preannunciata con l'ingresso dell'esplosivo e originale Giovanni Vernia. In sostanza, Ciccio Valenti si è affiancato a Barty Clucci e alla brava Rossella Brescia in Tutti pazzi per Rds dalle 7 alle 9. E Sergio Friscia è con la poliedrica Anna Pettinelli dalle 9 alle 12. In sostanza, se si considerano le imitazioni di Francesca Manzini già dalle 5 alle 7 (con Max Pagani), la mattina di Rds è «ad alta concentrazione di risate e sano divertimento». Si tratta di una tendenza che è confermata non soltanto dalle indagini di mercato ma anche, in linea generale, dai nuovi bisogni degli ascoltatori che nella radio trovano un ancoraggio (e un rimedio) alla quotidianità. Come sempre capace di adattarsi allo spirito del tempo, anche con queste scelte la radio dimostra di sapersi mantenere in sintonia con il pubblico riuscendo, in questo periodo, ad essere il media più credibile e più attendibile tra tutti quelli che abbiamo a disposizione. E anche il nuovo palinsesto mattutino di Rds lo conferma.