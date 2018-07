Radiogiornale

Come spesso le capita, Radio2 cambia pelle per l'estate. Da domani prende il via il palinsesto estivo, che è pieno zeppo di novità. La più sorprendente (anche se già annunciata) è Paola Perego che il sabato e la domenica dalle 11 alle 12 condurrà Al posto del cuore, un programma che parla d'amore indagandone dinamiche, paradossi gioie e dolori. Al suo fianco ci sarà Laura Campiglio al «comando» di una posta del cuore ad alto tasso di sarcasmo. Per Silvia Boschero invece si tratta di un ritorno perché, sempre al sabato e alla domenica, sarà la voce di Pandora, uno spazio di musica e curiosità che ad agosto diventerà quotidiano (ma alle 16). Da lunedì, un altro ritorno: Italiani In Continenti con Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Francesco Vercilio che dalle 7.45 faranno una insolita rassegna stampa che darà spazio anche alla musica e agli ascoltatori. Finita la (splendida) stagione di Radio2 Social Club, parte il Summer Club dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 con Mauro Casciari, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Tra le altre novità, c'è anche il ritorno alla radio della brava Tamara Donà che dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 guiderà con Andrea Santonastaso uno spazio dedicato agli interessi personali (con musica e ospiti). Infine una nuova coppia di sicuro gradimento: il cantautore Niccolò Agliardi con la bravissima Paola Gallo (debutto a Radio2) in diretta il sabato e la domenica dalle 9 alle 11 in Week Up che racconta l'estate dei concerti e le mete turistiche di tutto il mondo.