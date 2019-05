Radiogiornale

Ci penserà stasera Radio Italia a trasmettere in diretta il concerto di due dei più implacabili autori di hit italiane negli ultimi anni: Umberto Tozzi e Raf. Quello del Forum di Milano sarà in sostanza il loro vero e proprio debutto dal vivo, visto che una laringo-faringite di Tozzi ha fatto spostare sia le prove che la data zero prevista a Rimini il 30 aprile. Per capirci, si tratta dell'esordio sul palco di una strana coppia che per due generazioni di italiani rappresenta un punto di riferimento. Negli anni Settanta/Ottanta Umberto Tozzi ha cantato brani che davvero sono andati al di là del «semplice» ruolo di tormentoni per trasformarsi in inni generazionali. Ti amo. Stella stai. Tu. Gloria. Il suo percorso musicale si è poi staccato dalla ricerca della «hit» a tutti i costi per approfondire il livello musicale e conoscere meglio alcuni mercati stranieri come la Francia, salvo alcune parentesi di straordinario successo come la vittoria in trio del Festival di Sanremo 1987 con Si può dare di più. Raf invece si fa conoscere al mondo nel 1983 grazie a Self control e poi trascorre gli anni Ottanta inanellando un successo dietro l'altro come Interminatamente, Cosa resterà, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, tanto per citarne qualcuno. Insomma due caposaldi del pop. Insieme sul palco canteranno oltre trenta successi e in sostanza il concerto si trasformerà in un gigantesco karaoke. E bene ha fatto Radio Italia, che è sponsor del tour, a decidere di trasmettere e commentare lo show in diretta con Daniela Cappelletti. In fondo Tozzi e Raf sono due colonne di ciò che per decenni è stato il grande pop italiano.