Radiogiornale

Marcella Sullo e Duccio Pasqua sono due speaker «cronisti» perché seguono gli eventi non soltanto dallo studio di RaiRadio1 ma anche dove fisicamente accadono. Per capirci, il 14 giugno erano poco sotto il palco di Una ballata per Genova a raccontare il concerto in onda su Rai1 per raccogliere fondi dopo il crollo del Ponte Morandi. Insomma, sono agili e preparati. E oggi parte la loro nuova sfida, che oltretutto è un esperimento nuovo nella nostra radio. Un giorno da gambero prende il posto di Un giorno da pecora (Radio1 dal lunedì al venerdì dalle 13.35 alle 15) e ha un taglio molto particolare: raccontare le storie partendo dalla fine e arrivando, puntata dopo puntata, all'inizio. Per farlo, c'è indubbiamente bisogno di un grande lavoro di scrittura, di ricerca dei dettagli, di combinazione degli ospiti e delle loro testimonianze. Al centro ci sarà molto spesso la musica, che è pur sempre una delle più sofisticate storie popolari. Grazie al contributo insostituibile delle Teche Rai, saranno raccolte le testimonianze di artisti del passato come Ivan Graziani o Rino Gaetano oppure Augusto Daolio dei Nomadi che si mescoleranno a quelle di chi la musica la suona per davvero ma spesso rimane dietro le quinte, ossia i session man, i membri delle band, i musicisti che contribuiscono al successo di un disco o di un tour ma non sono in primo piano e risultano quasi sconosciuti al grande pubblico. E' una bella idea cui si aggiungeranno le incursioni di Max Dedo e dei suoi interventi surreali costruendo, puntata dopo puntata, un racconto inedito nella radio italiana.