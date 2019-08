Raffaella Fico sdraiata: lato B in bella vista che fa impazzire i fan

Di recente è finita sui giornali per il flirt con Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso. Ma Raffaella Fico continua a far parlare di sé grazie alla sua indiscutibile bellezza. Sin dalla sua prima apparizione in tv al Grande Fratello, la napoletana è una delle donne più desiderate dagli uomini. E il motivo non è difficile da immaginare. Basta dare un’occhiata all’ultima foto pubblicata dalla Fico sul suo profilo Instagram. Lo scatto ‘"hot" ha fatto letteralmente impazzire i followers.

Raffaella Fico infiamma Instagram col suo lato B

Diciamolo, non è una posa particolarmente originale. Quasi ogni donna, vip o non, si è fotografata almeno una volta in questa posizione. Raffaella Fico l’ha fatto oggi, regalando ai suoi followers di Instagram un meraviglioso spettacolo.

Raffaella è sdraiata al sole, probabilmente in piscina, intenta ad abbronzarsi. Ma la bella napoletana ne ha approfittato per scattarsi un selfie. E che selfie! La posizione la conosciamo: l’angolazione è perfetta per mostrare in foto anche il "pezzo forte", il notevole lato B di Raffaella. Inutile dire che la temperatura su Instagram si è alzata in pochissimo tempo. E lo scatto dell’ex fidanzata di Balotelli ha ricevuto in pochi minuti una valanga di likes e commenti. Commenti ricchi di apprezzamenti per la bellissima showgirl. Che con questo scatto ‘hot’ non fa altro che confermare la sua bellezza e sensualità. Che dire, vila l’estate!