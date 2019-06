Raffaella Fico: "Voglio un uomo che mi faccia sentire donna. Anche a letto"

Raffaella Fico e Alessandro Moggi jr sono stati una coppia che sembrava salda e forte. Si parlava di matrimonio, ma poi ogni progetto è naufragato e adesso di loro due insieme non c'è che uno sbiadito ricordo. A "Un Giorno da Pecora", la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Raffaella Fico si è raccontata senza riserve su questo amore finito e sulle relazioni del passato, come quella con Cristiano Ronaldo, e sul suo rapporto con Mario Balotelli.

Raffaella Fico senza peli sulla lingua sulla fine con Alessandro Moggi

Le parole su Alessandro Moggi jr lasciano abbastanza spazio di manovra per fare qualche ragionamento aggiuntivo. Sulle prime, la Fico chiede di non parlarne poi però cambia idea e dice forse troppo: "Sono single e ora sto molto bene così. Ho avuto solo quattro fidanzati ufficiali, Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Gianluca Tozzi e Alessandro Moggi. L'ho lasciato un po' di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto. Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare."