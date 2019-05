Raffaella Mennoia perde il controllo sui social

Raffaella Mennoia è da diversi anni autrice di diversi programmi di Mediaset presentati da Maria De Filippi primo fra tutti Uomini e Donne. In questi giorni Raffaella ha perso lettarlmente la pazienza e si è sfogata sui social network contro quello che viene considerato un vero e proprio tentativo di truffa.

Raffaella Mennoia ha perso le staffe

Molte agenzie, infatti, si spacciano per affiliate o collaborative dei programmi Mediaset, in particolare quelli gestiti da Fascino, casa di Produzione di Maria De Filippi. La cosa ha scatenato l'ira e la reazione di Raffaella, che con una story su Instagram ha messo in guardia i suoi telespettatori, specie quelli di Uomini e Donne.

Non è la prima volta che la Mennoia interviene in difesa dei programmi Mediaset di cui è autrice. In precedenza era accaduto con Temptation Insland. Infatti, qualche tempo fa alcuni locali affermavano ingannevolmente di ospitare i provini del programma. Ora però i truffatori tornano a colpire e stavolta nel loro mirino ci finisce Uomini e Donne, altro programma di Maria De Filippi, scritto a quattro mani con Raffaella. Implacabile la Mennoia è tornata ad esplodere contro queste persone che sfruttano immagine e successo dei programmi di Maria De Filippi.

Sembrerebbe, infatti, che i truffatori abbiano proposto a degli ignari aspiranti concorrenti dei provini fake. La Mennoia ha fatto uno screenshot di una casting-agente che si è finta collaboratrice di Fascino pubblicandola come story. "Non lavora con noi... Avete rotto, disonesti". Non solo, ma la Mennoia ha chiesto ai fan dei programmi della De Filippi di effettuare delle segnalazioni di ogni situazione che desti dei legittimi sospetti. L'autrice Mediaset, infatti, è intenzionata ad adire le vie legali.

