Oscar 2019, Rami Malek cade dal palco

Rami Malek ha entusiasmato il pubblico con la sua vittoria alla notte degli Oscar, nella categoria “miglior attore”, per l’incredibile interpretazione di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”. Ѐ riuscito, però, anche a spaventare i fans con un sorprendente ruzzolone, per fortuna senza conseguenze. La trepidazione che accompagna i candidati deve essere inimmaginabile, una di quelle esperienze comprensibili solo dopo averle provate. La pressione e l’emotività, come si sa, possono persino giocare brutti tiri; gli occhi del mondo puntati addosso, la paura di non vincere, oppure di stringere tra le mani la statuetta e non riuscire ad articolare neppure una parola di ringraziamento. Quando, finalmente, si sente il proprio nome e si realizza di aver conquistato il riconoscimento cinematografico più importante del mondo, l’adrenalina è alle stelle.

Forse proprio questa è la causa della caduta dell'attore sotto il palco del Dolby Theatre. Rami Malek aveva appena ritirato il premio, fatto il discorso di rito e stava per tornare al suo posto quando l’emozione, probabilmente, è esplosa in tutta la sua potenza, facendolo crollare. L’attore, prontamente soccorso dal personale medico presente in sala, ha dovuto saltare le prime foto con gli altri vincitori, ma dai primi accertamenti non ha riportato nessun problema serio. Ha, invece, rilasciato numerose interviste, ma nulla di certo si sa sulle cause della sua caduta.

Si parla persino di un lieve malore, oppure di uno scivolone causato dalla distrazione. Rami, comunque, ha continuato a stringere forte l’Oscar, persino quando è stato soccorso, quasi aggrappandosi a quel sogno diventato realtà. I fotografi hanno immortalato il fuoriprogramma, benché quasi nessuno, in sala, si sia accorto di ciò che stava accadendo, a parte i personaggi seduti vicino al punto dell’incidente. Tra i primi a twittare le immagini c'è stato il magazine del "New York Post", "Page Six". Rami Malek, comunque, è talmente bravo che esiste la concreta speranza di rivederlo molto presto sul palco della Notte degli Oscar, stavolta senza capitomboli.