La Regina Elisabetta cerca un fiorista personale

Tutti sono a conoscenza dell’amore e della passione che la Regina Elisabetta ha per il giardinaggio e, in particolare, per i fiori. E il panorama offerto da Buckingham Palace non ha bisogno di presentazione. La sovrana vuole sempre il meglio per la cura del suo giardino ed è molto attenta all’immagine che traspare all’occhio dei turisti e dei capi di stato. Ecco perché sul sito ufficiale della royal family è spuntato un annuncio di lavoro che non è passato inosservato.

Elisabetta è in cerca di un nuovo fiorista capace di creare addobbi floreali per tutte le occasioni più disparate. Fino al 4 novembre prossimo è possibile candidarsi per l’ambitissimo lavoro. Come viene riportato, il prossimo fioraio della sovrana, lavorerà per 37,5 ore dal lunedì la venerdì e disporrà di 33 giorni di ferie. Lo stipendio si aggira ai 24mila sterline che, in verità, non è una paga molto alta ma lavorare per la famiglia reale non è solo un prestigio ma anche un ottimo biglietto da visita.

L’annuncio però afferma che la Sovrana è in cerca di una persona specifica, non di un fioraio qualunque. Al candidato vengono richieste specifiche capacità gestionali, ovvero capire come gestire gli ordini, organizzare le consegne e le scorte. E inoltre il posto di lavoro è aperto esclusivamente a chi ha avuto già esperienza nel settore ma, soprattutto, a chi è in grado di lavorare nel settore dell’ospitalità e dell’organizzazione di eventi. E il prescelto, infine, dovrà essere in grado di creare con regolarità una vasta gamma di centrotavola floreali e composizioni su piedistallo.